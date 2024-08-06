Babnet

نزار الشعري يعلن الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66b257ed70d608.56361501_eighfpnkqjlmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Août 2024 - 18:03 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصدر الثلاثاء 6 اوت، الناشط السياسي نزار الشعري أعلن من خلاله الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية وذلك اثر مشاورات مع فريق عمله.
وقال الشعري بعد مشاورات مع فريق العمل وبكل فخر قررنا ان لا نخوض هذه الانتخابات كديكور معرضين الاعزة من الذين تطوعوا معنا في هذه الملحمة وعائلاتهم وعائلاتنا لمزيد من الهرسلة والحيف. الا اننا لن نتراجع عن حلمنا في وطن يجمعنا يطيب فيه العيش للجميع.
كما أعلن الشعري انه قرر استئناف الحكم الصادر في حقه وفي حق مدير حملته وأيضا رفع قضية ادارية في شخص وزير الداخلية في تجاوز السلطة وعدم تمكينيه من بطاقة السوابق العدلية التي طلبتها مرارا دون جدوى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 60

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*