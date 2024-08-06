نزار الشعري يعلن الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية‎

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أصدر الثلاثاء 6 اوت، الناشط السياسي نزار الشعري أعلن من خلاله الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية وذلك اثر مشاورات مع فريق عمله.

وقال الشعري بعد مشاورات مع فريق العمل وبكل فخر قررنا ان لا نخوض هذه الانتخابات كديكور معرضين الاعزة من الذين تطوعوا معنا في هذه الملحمة وعائلاتهم وعائلاتنا لمزيد من الهرسلة والحيف. الا اننا لن نتراجع عن حلمنا في وطن يجمعنا يطيب فيه العيش للجميع.

كما أعلن الشعري انه قرر استئناف الحكم الصادر في حقه وفي حق مدير حملته وأيضا رفع قضية ادارية في شخص وزير الداخلية في تجاوز السلطة وعدم تمكينيه من بطاقة السوابق العدلية التي طلبتها مرارا دون جدوى.

