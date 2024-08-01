بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سهام بن سدرين

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قال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لاذاعة موزاييك، إنّه على إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف التعويصات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي، قرّر على اثر استنطاق المظنون فيها سهام بنت أحمد بن سدرين إصدار بطاقة إيداع في حقها وما تزال الابحاث جارية.