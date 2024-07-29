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هيئة الدفاع: عبير موسي قررت الدخول في اضراب جوع احتجاجا على التعدّي على حقّها في الترشح للرئاسة ‎

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هيئة الدفاع عن عبير موسي
Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 16:19 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت الاثنين 29 جويلية، هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن قرار منوبتها الدخول في اضراب جوع احتجاجا على التعدي على حقها في الترشح للرئاسة.

وأفادت هيئة الدفاع أن قرار الدخول في اضراب جوع يأتي أيضا على خلفية احتجاجها على المعاملة التي تتلقاها في السجن في ظل وضعها الصحي.


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