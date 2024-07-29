هيئة الدفاع: عبير موسي قررت الدخول في اضراب جوع احتجاجا على التعدّي على حقّها في الترشح للرئاسة ‎

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أعلنت الاثنين 29 جويلية، هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن قرار منوبتها الدخول في اضراب جوع احتجاجا على التعدي على حقها في الترشح للرئاسة.



وأفادت هيئة الدفاع أن قرار الدخول في اضراب جوع يأتي أيضا على خلفية احتجاجها على المعاملة التي تتلقاها في السجن في ظل وضعها الصحي.

