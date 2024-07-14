سليم الرياحي: ساعود لكم بالتفاصيل حول التهم الكيدية ضدي

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قال رجل الأعمال سليم الرياحي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه سيعود للرأي العام بالعديد من الملفات على غرار الاتهامات الكييدية في الشأن السياسي والرياضي.



وكتب الرياحي :

"أود أن أشكركم من القلب على رسائلكم اللطيفة بمناسبة عيد ميلادي. لقد أسعدتني مشاعركم الدافئة حقًا، وأدرك تمامًا قيمة هذه اللحظات التي تُشعرني بقربكم رغم بعد المسافات.



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وكما وعدتكم، سيكون لي إن شاء الله موعد نهاية الأسبوع القادم للردّ بصورة وافية على كل تساؤلاتكم واستفساراتكم. ستكون ردودي صريحة كما عودتكم، وستشمل جميع المحاور، ومنها القضايا الكيدية ضدي، وتفاصيل طلب الصلح الجزائي الذي تقدمت به لجنتي القانونية، مع شرح أسبابه ومآلاته الحالية، وموضوع رجوعي إلى الوطن الحبيب، والعلاقة مع النادي الإفريقي. كذلك، سأناقش عددًا من المسائل التي تشغل بالكم وتهمكم، وتتعلق بالوضع الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي في تونس والمنطقة.

سأكون صادقًا معكم وشفافًا في إجاباتي، وأمينًا على الحقيقة بما يخدم مصلحة البلاد والعباد."

