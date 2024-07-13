مطار تونس قرطاج يحتل المرتبة 239 والأخيرة في ترتيب أفضل المطارات في العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tuc2024.jpg width=100 align=left border=0>
نشر موقع air help المختص في تقييم وترتيب شركات الطيران والمطارات في العالم قائمة أفضل المطارات على الصعيد العالمي لسنة 2024 الذي تصدره مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقد حل مطار تونس قرطاج في المرتبة 239 والاخيرة بتقييم 5.35 / 10 ..
وقد حل مطار تونس قرطاج في المرتبة 239 والاخيرة بتقييم 5.35 / 10 ..
طاقة استيعاب مطار تونس قرطاج القصوى تقارب 5 ملايين مسافر
وكان وزير النقل السابق ربيع المجيدي اقر بالصعوبات التي يواجهها مطار تونس قرطاج في استقبال المسافرين ومرافقيهم والتي تخلق لديهم انطباعا بوجود مشاكل على مستوى المطار.
وشدد في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل في نوفمبر 2023 على اهمية التدخل العاجل عبر برامج استثمارية لتوسعة مطار تونس قرطاج عبر تشييد محطة جديدة من جهة وتهيئة المطار من جهة اخرى
واكد على ضرورة التفكير، في احداث مطار جديد ذو مواصفات عالمية ، بما في ذلك عمليات الشحن بما يجعل تونس منطقة عبور جوي خلال السنوات المقلبة.
وقال ان مطار تونس قرطاج يتطلع الى استقبال 7 مليون و 100 الف مسافر سنة 2024 لكن العملية ستؤدي الى تسجيل ازدحام مما يتطلب تدخلات عاجلة من بينها احداث محطة جديدة.
وأضاف المجيدي، ان طاقة استيعاب مطار تونس قرطاج القصوى تقارب 5 ملايين مسافر ويتوقع المطار استقبال قرابة 6 ملايين و 600 الف مسافر خلال سنة 2024
ولاحظ ان وجود 9 مطارات في تونس ولكنها غير مستغلة بشكل كامل وان الخطوط التونسية لا يمكنها تشغيل رحلات غير مجدية خاصة وانها تحصل على منحة دعم في حدود 10 مليون دينار لتعويض الفارق بين الكلفة الفعلية والمبلغ الذي يدفعه المسافر.
ارتفاع حركة الطيران بالمطارات التونسيّة بنسبة 6،2 بالمائة خلال السّداسي الأوّل لسنة 2024
وسجّلت المطارات التونسيّة المُستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، في النصف الاول من سنة 2024، تطوّرا للحركة التجاريّة للنّقل الجوّي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المُنقضية.
وبلغ العدد الجملي لحركة الطائرات، خلال السّداسي الأوّل من السنة الحاليّة، 515 35 رحلة بنسبة نموّ تقدّر بــ 6،2 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وتتوزع حركة الطائرات بين 251 27 رحلة بمطار تونس قرطاج، بزيادة قدرها 6،7 بالمائة ومطار جربة جرجيس، 274 6 رحلة، بنسبة تطوّر 6،8 بالمائة و مطار توزر نفطة، 259 رحلة بارتفاع قدره 60،9 بالمائة.
في المقابل سجل مطار صفاقس طينة ما يعادل 639 1 رحلة بمطار، بنسبة تراجع تقدّر بـ2،1 بالمائة، كما شهد مطار طبرقة عين دراهم بدوره تراجعا في عدد رحلاته بنسبة 12،9 بالمائة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 290827