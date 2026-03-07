Babnet   Latest update 22:37 Tunis

وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرة شرق مدينة الرياض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e52616b9744.32356806_knfemoqghpijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 22:23 قراءة: 1 د, 11 ث
      
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيرة شرق مدينة الرياض.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية في وقت سابق، سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي، كانت تستهدف حقل شيبة النفطي.


هذا، وأكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن كل قواعد الأعداء في دول المنطقة وخارجها تعد أهدافا مشروعة وقانونية.

وأضافت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن الشعب الإيراني لم يكن أمامه خيار سوى الدفاع عن نفسه.

وأشارت اللجنة إلى أنه على الأعداء أن يعلموا أن القوات المسلحة الإيرانية لا تضع أي خط أحمر سوى الحفاظ على أمن الشعب الإيراني.

وشددت على أن طرد الأعداء من المنطقة هو الضامن الوحيد لأمن الإيرانيين.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت مواصلة تنفيذ عمليات "الوعد الصادق 4" من خلال عملية مركبة تضمنت المسيرات والصواريخ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324979

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet22°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
21°-12
20°-11
19°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>