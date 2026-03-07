وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرة شرق مدينة الرياض

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض. pic.twitter.com/QDSQ21MDfY — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 7, 2026

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية. pic.twitter.com/SbujnGQFHH — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 7, 2026

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية في وقت سابق، سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي، كانت تستهدف حقل شيبة النفطي.هذا، وأكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن كل قواعد الأعداء في دول المنطقة وخارجها تعد أهدافا مشروعة وقانونية.وأضافت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن الشعب الإيراني لم يكن أمامه خيار سوى الدفاع عن نفسه.وأشارت اللجنة إلى أنه على الأعداء أن يعلموا أن القوات المسلحة الإيرانية لا تضع أي خط أحمر سوى الحفاظ على أمن الشعب الإيراني.وشددت على أن طرد الأعداء من المنطقة هو الضامن الوحيد لأمن الإيرانيين.وتأتي هذه الهجمات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت مواصلة تنفيذ عمليات "الوعد الصادق 4" من خلال عملية مركبة تضمنت المسيرات والصواريخ.