رجل أعمال معروف يعرض على لجنة الصلح الجزائي 4 مليون دينار

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مثل صباح اليوم الإثنين 24 جوان 2024 في حالة سراح امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،رجل أعمال معروف وذلك لمحاكمته فيما عرف بملف الحصول على قروض بنكية عمومية بدون ضمانات مالية وقد بين رجل الأعمال للهيئة انه قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة و تدخل محاميه وبين ان موكله عرض على لجنة الصلح الجزائي 4 مليون دينار طالبا التاخير لانتظار مآل الصلح الجزائي فقررت هيئة الدائرة الاستجابة للطلب وقد فوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر شأنه شأن ممثل النيابة العمومية.