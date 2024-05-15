تأجيل سماع سنية الدهماني إلى الإثنين القادم

أكد عبد العزيز الصيد رئيس هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني لمبعوثة إي أف أم إلى المحكمة الإبتدائية بتونس، تأجيل سماع سنية الدهماني على خلفية تصريحها الأخير إلى يوم الإثنين القادم.وأضاف ذات المصدر أنه تم تأجيل موعد التحقيق معها في القضية الثانية المحالة فيها حسب المرسوم 54 بسبب تصريحاتها في مداخلات إعلامية.