اليوم برهان بسيس ومراد الزغيدي وسنية الدهماني يمثلون أمام وكيل الجمهورية

نزار عياد: لا موجب لتتبّع مراد الزغيدي وبرهان بسيس طالما لم يتقدم الرئيس بشكاية

وقال نزار عياد محامي برهان بسيس، خلال تدخله اليوم الأربعاء 15 ماي في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، إن منوبه ومراد الزغيدي مكانهما وراء الميكرو وليس السجن، معبرا عن أمله في اجتهاد النيابة العمومية في هذا الاتجاه.وأضاف نزار عياد أن الملف خال من أي شيء يثبت الثلب أو الشتم أو القذف كما أنه لا توجد شكاية من أي متضرر مزعوم وهو رئيس الجمهورية وجاء على لسانه: "طالما المتضرر لم يقم بشكاية لا يوجد سبب لسجنهم".وعبّر عياد في هذا السياق عن تفاؤله بخروج برهان بسيس ومراد الزغيدي قائلا إن الملف سيذهب إلى الرأي العام في حال عدم اغلاق الملف.في سياق متصل قال عياد إن الجديد الوحيد في الملف هو استدعاء الممثل القانوني لراديو إي أف أم وابقاءه في حالة سراح ولو كان هناك جديد لتم استدعاء المحامين.تجدر الإشارة إلى أنه تنتهي اليوم مدة الاحتفاظ التي تم تمديدها ب 48 ساعة.