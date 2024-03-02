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موعد تحرّي هلال شهر رمضان

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 11:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن عملية رصد هلال شهر رمضان ستجرى بعد غروب شمس يوم الأحد 10 مارس 2024 بالبلاد التونسية وبأغلب الدول العربية والإسلامية.

ويتزامن يوم الأحد 10 مارس مع الإقتران المركزي بين الشمس والقمر، والذي يحدث وفق الحسابات الفلكية على الساعة العاشرة صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس، وفق المصدر ذاته.

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ويمكث هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الأحد 10 مارس 2024 في سماء كل الدول العربية والإسلامية على غرار البلاد التونسية حيث يمكث القمر حوالي 18 دقيقة و يكون أقصى مكث للهلال بدكار بحوالي 23 دقيقة.

تبعا للمعطيات الفلكية يمكن رؤية هلال شهر رمضان المعظم في العالم بعد غروب شمس يوم الأحد 10 مارس 2024 الموافق لــ29 شعبان لسنة 1445 هجري بداية من الساعة 23 و15 دقيقة حسب التوقيت المحلي للبلاد التونسية، انطلاقا من وسط خليج المكسيك ووسط شمال أمريكا الجنوبية ثم تباعا باتجاه الغرب.


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