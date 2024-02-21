Babnet

رئيس الحكومة يشرف على الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للإستثمار لسنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d63be7195f47.30301908_lgfhejikmnqpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 18:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للإستثمار للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.

وفي افتتاحه لهذا الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة، مؤكدا على احكام التنسيق بين كل الاطراف المعنية للترفيع من نسق الاستثمار في بلادنا، وخلق القيمة للنهوض بمستوى النمو الاقتصادي لتونس.
وخصّصت هذه الجلسة الثالثة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 09 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع.
...


وفي هذا الاطار تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة، كما قدّم السيدات والسّادة المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت في الغرض.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282634


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*