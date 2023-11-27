فيديو اليوم.. الصحفي الإسرائيلي لعربي "متصهين": " نحن لا نحترم العملاء فالزم الصمت"



وقال جدعون ليفي ليوسف حداد وهو عربي " الزم الصمت نحن لا نحترم العميل(يقصد من يخون اهله).

وقد رد حداد بالقول " انت وقح للغاية" لتطلب منه المذيعة الهدوء.



دخل الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي في مشادة كلامية مع يوسف حداد بسبب حرب غزة.وقال جدعون ليفي ليوسف حداد وهو عربي " الزم الصمت نحن لا نحترم العميل(يقصد من يخون اهله).وقد رد حداد بالقول " انت وقح للغاية" لتطلب منه المذيعة الهدوء.

...



من هو يوسف حداد



يوسف حداد هو مواطن عربي الاصول يقيم في الكيان الاسرائيلي، حاصل على الجنيسة الاسرائيلية، ودائما ما يظهر من اجل الدفاع عن دولة اسرائيل لهذا وصفه بالخائن من قبل العرب المقيمين في الداخل ... و قد ولد في عائلة جميع افرادها يعتنقون الديانة الاسلامية، وكان الحداد قد ولد في مدينة تل أبيب وكبر وترعرع فيها .





نشأ يوسف الحداد في بيئة عربية وكان يعيش مع عرب الداخل في اسرائيل، وقد كبر على هذه البيئة، ولكن مع وصوله الى سن الثلاثين تغيرت النظريات الخاصة به التي تتعلق في الصراع العربي الإسرائيلي، وقد أصبح من المدافعين عن دولة اسرائيل ضد العرب، ولم يقتصر الأمر على حد الدفاع عن اسرائيل، بل انه عمل على مهاجمة العرب لفظيا والمهاجمة من خلال ارهابهم وضرب المواطنين العرب في الداخل، الامر الذي دفع العرب الى نبذه ووصفه بالخائن...