من بينهم اجنبي :بطاقات ايداع بالسجن في حق محضر صيدلي واخرون من اجل الانخراط في شبكة دولية لتهريب وترويج المواد المخدرة

قرر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 4 متهمين من بينهم صيدلي وكاتبة طبيبة نفسانية واجنبي وشاب تونسي وذلك من أجل الانخراط في شبكة دولية لترويج الأقراص المخدرة بين تونس والجزائر.



وتفيد تفاصيل القضية كان منطلق الكشف عن الشبكة الدولية الخطيرة اثر ورود معلومة على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني مفادها اندماج محضّر صيدلاني يعمل بصيدلية خاصة وسط العاصمة، في مجال ترويج الأقراص المخدرة باستعمال وصفات طبية مفتعلة، ليتم ضبطه متلبسا بتسلم كيس من متهم ثان وبداخله آلاف الأقراص المخدرة وتم حجز وصفات طبية مفتعلة، تبين انه يتولى اقتناءها من كاتبة طبيبة نفسانية وسط العاصمة.





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وبتعميق الأبحاث تم ايقاف كاتبة الطبيبة والطبيبة وشخص خامس يقطن بمنطقة حدودية مع الجزائر حيث يتولى تجميع الأقراص المخدرة وتهريبها الى داخل القطر الجزائري، كما تم حجز كمية هامة من الاقراص المخدرة ووصفات طبية مفتعلة تسمح باقتناء الأقراص المخدرة من الصيدليات، كما تم ادراج طبيب يملك عيادة بحي ابن خلدون في التفتيش.



وباحالة الموقوفين الخمسة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة منهم وأبقى على الطبيبة النفسانية بحالة سراح وفق ما ورد في القرار القضائي المذكور .