وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة إلى ولاية باجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9eaeb35f3d4.19111461_gphikjeoqnlmf.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 21:41
      
أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، مساء أمس الأربعاء، زيارة إلى إحدى الوحدات العسكرية بولاية باجة وشارك العسكريين المنتمين إليها وجبة الإفطار واطّلع على ظروف العمل والعيش بمختلف فضاءاتها.

وتوجّه الوزير، حسب بلاغ نشرته الوزارة اليوم الخميس، بالشكر والتقدير للجهود التي يبذلها كافة العسكريين للذود عن حرمة الوطن وتعزيز مناعته، مضيفا أن الجيش التونسي سيظل مثالا في الوفاء والمسؤولية وعامل استقرار ورمزا للوحدة والسيادة الوطنية.


و بيّن أنّ ما يشهده المحيط الإقليمي والدولي من تحوّلات جيوستراتيجية ومن سرعة في التغيير وعدم الاستقرار وتنامي التهديدات غير التقليدية، على غرار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتهريب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والهجمات السيبرنية، يدفع إلى مزيد العناية بالجاهزية العملياتية للأفراد وتطوير قدراتهم وإثراء برامج التكوين والتدريب، حتى يتسنّى مواجهة هذه التحدّيات واستشراف التغيّرات واستباقها.


من جهة اخرى، لاحظ الوزير أن المعاني الدينية العميقة التي يحملها شهر رمضان وقيمه السمحاء التي تهذّب النفوس وتقوّي الإرادة هي قيم قريبة من القيم والمبادئ التي تقوم عليها الحياة العسكرية كالصبر والانضباط والتضحية في سبيل الوطن.

وأكد في هذا الصدد أن المؤسسة العسكرية ستواصل حرصها على الإنصات لمنظوريها والعناية بالجانب المعنوي للعسكريين بما يلبّي انتظاراتهم وتطلّعاتهم.
ودعا الحلقات القيادية إلى مزيد تحسين ظروف عمل المرؤوسين والإصغاء إلى مشاغلهم، حتى يتمكّنوا من أداء رسالتهم النبيلة في أحسن الظروف وبنفس الروح الوطنية التي غرستها فيهم المؤسسة العسكرية.
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
