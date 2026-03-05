Babnet   Latest update 23:30 Tunis

اتفاقية شراكة بين قرية الأطفال "س و س" المحرس والمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين لتعزيز تدخلات برنامج دعم الأسرة بحاسي الفريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 23:17
      

وقعت قرية الأطفال "س و س" المحرس (ولاية صفاقس) اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، لتعزيز تدخلات برنامج دعم الأسرة بحاسي الفريد في إطار دعم العمل التشاركي وتعزيز التنسيق الميداني.


وفي هذا السياق، أوضح مدير قرية الأطفال "س وس" المحرس محمد اليعقوبي في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للقرية على فايس بوك أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء آليات عمل متواصلة تضمن الإحاطة الشاملة بالأطفال والأسر بمنطقة حاسي الفريد، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية التي ترمي الى توفير كل ما يحتاجه الطفل في الوسط المدرسي تتضمن عديد البنود منها بالخصوص النقل المدرسي وتهيئة عدد من الفضاءات بالمدارس وتأثيث قاعات مراجعة ونوادي ثقافية وتنشيطية.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن تطوير تدخلات برنامج دعم الاسرة ووقاية الأطفال من الإهمال خاصة في ما يتعلق بمتابعة المسار الدراسي للأطفال المهددين بالانقطاع وتعزيز التواصل بين الإطار التربوي والأخصائيين الاجتماعيين.


كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تكريس مقاربة وقائية تقوم على التكامل بين البعدين التربوي والاجتماعي وتدعيم دور الأسرة في توفير بيئة مستقرة وآمنة تساعد الأطفال على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف.
