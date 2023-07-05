صورة اليوم من محطة القطار بصفاقس "أفارقة جنوب الصحراء يستعدون للرحيل الى ولايات اخرى"



ويأتي رحيل هذه الأعداد بعد اعمال العنف التي شهدتها بعض الاحياء في صفاقس وقيام قوات الامن بالقبض على أعداد من الأفارقة جنوب الصحراء.

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وكان الناشط في المجتمع المدني زياد الملولي كشف أن المناوشات التي شهدتها ولاية صفاقس في الأربعة أيام الأخيرة أسفرت عن إيقاف عدد من المهاجرين الأفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء والتونسيين المخالفين للقانون، الذين مارسوا العنف ضد المهاجرين غير النظاميين ونشروا الفوضى في الأحياء، حسب قوله

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لأعداد كبيرة من المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء في محطة القطار بصفاقس قبل تنقلهم الى ولايات أخرى.ويأتي رحيل هذه الأعداد بعد اعمال العنف التي شهدتها بعض الاحياء في صفاقس وقيام قوات الامن بالقبض على أعداد من الأفارقة جنوب الصحراء.وكان الناشط في المجتمع المدني زياد الملولي كشف أن المناوشات التي شهدتها ولاية صفاقس في الأربعة أيام الأخيرة أسفرت عن إيقاف عدد من المهاجرين الأفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء والتونسيين المخالفين للقانون، الذين مارسوا العنف ضد المهاجرين غير النظاميين ونشروا الفوضى في الأحياء، حسب قوله

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وأكد الملولي، لدى تدخله على اذاعة ديوان أف أم، احتقان الوضع بجهة صفاقس خاصة مع اندلاع مناوشات بين الأهالي والمهاجرين الأفارقة من دول الصحراء ليلا فضلا عن وجود تعزيزات أمنية وعسكرية كبرى بمختلف مناطق الجهة.



وطالب الدولة بتطبيق القانون ضد الجميع مع التوجه بخطاب لتهدئة الشارع ولتجنب تجدد المناوشات ليلا لافتا إلى أن الأفارقة من دول الصحراء توجهوا إلى محطة القطار ومحطة سيارات الأجرة "لواج" للتنقل نحو ولايات أخرى.