Babnet

صورة اليوم من محطة القطار بصفاقس "أفارقة جنوب الصحراء يستعدون للرحيل الى ولايات اخرى"

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 12:43 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لأعداد كبيرة من المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء في محطة القطار بصفاقس قبل تنقلهم الى ولايات أخرى.
ويأتي رحيل هذه الأعداد بعد اعمال العنف التي شهدتها بعض الاحياء في صفاقس وقيام قوات الامن بالقبض على أعداد من الأفارقة جنوب الصحراء.
أخبار ذات صلة:
صفاقس: إيقافات وإيحالات على القضاء ضد مهاجرين غير نظاميين وعدد من التونسيين تزامنا مع تجدّد المناوشات والاشت...

وكان الناشط في المجتمع المدني زياد الملولي كشف أن المناوشات التي شهدتها ولاية صفاقس في الأربعة أيام الأخيرة أسفرت عن إيقاف عدد من المهاجرين الأفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء والتونسيين المخالفين للقانون، الذين مارسوا العنف ضد المهاجرين غير النظاميين ونشروا الفوضى في الأحياء، حسب قوله
...

وأكد الملولي، لدى تدخله على اذاعة ديوان أف أم، احتقان الوضع بجهة صفاقس خاصة مع اندلاع مناوشات بين الأهالي والمهاجرين الأفارقة من دول الصحراء ليلا فضلا عن وجود تعزيزات أمنية وعسكرية كبرى بمختلف مناطق الجهة.

وطالب الدولة بتطبيق القانون ضد الجميع مع التوجه بخطاب لتهدئة الشارع ولتجنب تجدد المناوشات ليلا لافتا إلى أن الأفارقة من دول الصحراء توجهوا إلى محطة القطار ومحطة سيارات الأجرة "لواج" للتنقل نحو ولايات أخرى.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 269321

Hechmi  (Tunisia)  |Mercredi 05 Juillet 2023 à 13h 03m |           
غياب للدولة على الحدود حتى يتدفق الكم الهائل من الأفارقة الذين رحلوا بتوطئ مع رجال الدرك الجزائري وغياب شبه كلي للأمن التونسي على الحدود فشاعت الفوضى في عديد من المناطق، دخلوا بطرق غير قانونية وعلى مرأى من رجال الأمن وعلى حافة الطرق مجموعات مهاجرة ولا مسؤول كلف نفسه للتصدي لهذه الظاهرة والقادم أسوأ ... ربي يقدر الخير على البلاد والعباد


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 05 جويلية 2023 | 17 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:15 12:31 05:06 03:15
Babnet
33°
 Babnet33° Babnet % 35 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2436°-2544°-2741°-2935°-26
  • Avoirs en devises
    22970,7

  • (4 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37172 DT        1$ =3,09799 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juil)   285,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*