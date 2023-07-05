صفاقس: إيقافات وإيحالات على القضاء ضد مهاجرين غير نظاميين وعدد من التونسيين تزامنا مع تجدّد المناوشات والاشتباكات بين الطرفين

تم خلال ال24 ساعة الماضية، وتزامنا مع تجدّد المناوشات والاشتباكات بين متساكني عدد من الأحياء في مدينة صفاقس والمهاجرين من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، تنفيذ سلسلة من الإيقافات والإيحالات على القضاء ضد مهاجرين غير نظاميين شملتهم الأبحاث العدلية بالإضافة إلى عدد من التونسيين، حيث تم، وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي "الاحتفاظ ب11 شخصا، ثم بمجموعة ثانية متكونة من 12 شخصا من أجل الإقامة على غير الصيغ الشرعية".



كما تم وفق تصريح المصمودي لصحفي "وات" اليوم الاربعاء، الاحتفاظ ب04 تونسيين "من أجل إيواء أجانب دون الإعلام بعد أن اتضح أنهم يستقبلون أعدادا كبيرة منهم مع توفير عمارة للغرض، وتم أيضا الاحتفاظ بتونسي تبين أنه دخل منزلا يقيم أجنبيا وعمد إلى السرقة والتهديد".





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