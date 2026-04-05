تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج

تحت عنوان "ذاكرة وعبور" تلتئم الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون وذلك من 10 إلى 25 أفريل 2026 بمتحف دار الجلولي بالمدينة العتيقة بصفاقس.
وتنطلق فعاليات الدورة بعد ظهر الجمعة 10 أفريل بتكريم ضيف شرف الدورة الفنان التشكيلي باكر بن فرج، تليه مداخلة موسيقية للفنان عارف مذيوب، وحفل استقبال تزامنا مع افتتاح الصالون.


ويكون رواد التظاهرة وأحباء الفن التشكيلي على موعد بقاعة المؤتمرات ببلدية صفاقس يوم الجمعة 17 أفريل مع لقاء فكري حول "الممارسة الفنية في أمكنة الذاكرة : رهانات العرض وتحدياته".

ويسدل الستار يوم 25 أفريل 2026 بمتحف دار الجلولي، بالمدينة العتيقة حيث تنطلق فعاليات الاختتام على الساعة الثالثة والنصف مساء بعرض أدائي للفنان التشكيلي البشير قرشان تليه كلمة لجنة تحكيم الأعمال الفنية والإعلان عن الفائزين بالجوائز في مسابقة الأعمال الفنية ثم كلمة لجنة تحكيم المقال النقدي وتكريم الفائز(ة) بالجائزة قبل تكريم كل الفنانين التشكيليين المشاركين في الدورة.
