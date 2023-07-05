تجدّد الاشتباكات الليلية مع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بمناطق مختلفة من مدينة صفاقس

تجدّدت مساء يوم الثلاثاء المناوشات والاشتباكات بين متساكني عدد من الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية بصفاقس الكبرى مع مجموعات من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وعرفت عديد المناطق حالات احتقان وغضب شعبي بسبب التدفق الكبير للمهاجرين وقتل شاب تونسي مساء الاثنين طعنا على يد مهاجرين.



وشهد المفترق الدائري بطريق المهدية كلم 10 بمعتمدية ساقية الداير، حيث قتل الشاب التونسي، حالة احتقان وقطع للطريق وحرق للعجلات المطاطية، وعرفت مناطق اخرى على غرار "الحفارة" وطريق قرمدة وطريق سيدي منصور احتجاجات ومناوشات مع المهاجرين وتراشق بالحجارة.





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