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صفاقس: تعنيف مواطن بصفة وحشية وشهود يتهمون أفارقة جنوب الصحراء

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 07:11 قراءة: 0 د, 31 ث
      
شهدت منطقة طريق المهدية بالنقطة الكيلومترية عدد 10 من ولاية صفاقس مساء يوم الاثنين 03 جويلية حادثة أليمة تمثلت في الاعتداء على شاب بصفة وحشية وصفت حالته بالحرجة وترجح بعض المصادر أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته حسب فيديو نشره النائب بالبرلمان طارق المهدي.
ووفق اذاعة IFM أكد شهود عيان أن المعتدين بعض من أفارقة جنوب الصحراء لاذوا بالفرار بعد ارتكاب فعلتهم، في انتظار أن تكشف الأبحاث الأمنية والقضائية عن كل الملابسات التي حفت بالواقعة.


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