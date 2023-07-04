المسدي تكشف " الأفارقة تحصلوا على تمويل ب700 مليون قبل العيد عبر البريد"‎

عبرت النائبة فاطمة المسدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة جوهرة أف ام عن غضبها الشديد من جريمة طعن شخص من قبل افريقي جنوب الصحراء أمام منزله في صفاقس.

واكدت ان تواجد الأفارقة من جنوب الصحراء بأعداد كبيرة في تونس يطرح تساؤلات كثيرة" مُشيرة إلى أنّهم "تلقوا أكثر من 700 ألف دينار عبر البريد التونسي قبل عطلة عيد الأضحى.. مضيفة أنه يجب البحث عن من يُموّلهم".

وقالت إن الوضع في المدينة أصبح خطيرا للغاية مضيفة " نحن نطالب بترحيل الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية وتطبيق القانون على من يحملون اوراق اقامة".

وتابعت " الأحياء الشعبية في صفاقس أصبحت اليوم محتلة من الأفارقة جنوب الصحراء".



...





