الجبابلي: قيادات أمنيّة عُليا تحوّلت إلى صفاقس وهناك بعض الإيقافات

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023، تحوّل قيادات أمنية عليا منذ ليلة البارحة إلى صفاقس بينهم آمر الحرس الوطني ومدير عام الأمن الوطني والمديرين العامين للأمن العمومي.وخلال مداخلته في ماتينال اذاعة شمس، أوضح حسام الدين الجبابلي، تسجيل مُواجهات في مدينة صفاقس مؤكدا تنفيذ عمليات مداهمة في الجهة بعد استشارة النيابة العمومية وهناك بعض الإيقافات.