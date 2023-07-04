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الجبابلي: قيادات أمنيّة عُليا تحوّلت إلى صفاقس وهناك بعض الإيقافات

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 10:04 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023، تحوّل قيادات أمنية عليا منذ ليلة البارحة إلى صفاقس بينهم آمر الحرس الوطني ومدير عام الأمن الوطني والمديرين العامين للأمن العمومي.

وخلال مداخلته في ماتينال اذاعة شمس، أوضح حسام الدين الجبابلي، تسجيل مُواجهات في مدينة صفاقس مؤكدا تنفيذ عمليات مداهمة في الجهة بعد استشارة النيابة العمومية وهناك بعض الإيقافات.
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وأفاد الجبابلي بأن العملية جرت في مرجع نظر الأمن الوطني وليست له معلومات دقيقة حول عدد عمليات المداهمة وعدد الإيقافات في الوقت الحالي.

كما لفت الناطق باسم الحرس الوطني إلى أن العمليات متواصلة والأبحاث جارية.


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