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صفاقس: الاحتفاظ ب34 شخصا من الأفارقة جنوب الصحراء من أجل دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية (مصدر قضائي)

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 20:54 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي fأنه "تم مساء اليوم الاثنين الاحتفاظ ب34 شخصا من الأفارقة جنوب الصحراء من أجل دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية" وذلك " تبعا للأبحاث الجارية بخصوص المناوشات الحاصلة ليلة الأمس" بمنقطة الربض بمدينة صفاقس بين عدد من المهاجرين وسكان المنطقة.

وكانت هذه المناوشات أسفرت عن إصابات بدنية لا تكتسي خطورة كبرى وأضرار في عدد من السيارات" بسبب التراشق بالحجارة قبل أن يتدخل الأمن لعزل المتنازعين من الطرفين والسيطرة على الوضع.
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وأوضح وكيل الجمهورية في تصريح ل"وات" أنّ التحريات والأبحاث المجراة بينت في المقابل أن "عددا هاما من المهاجرين الذين شملهم البحث في وضعية سليمة حيث دخلوا مؤخرا عبر المسالك القانونية وبالتحديد مطار تونس قرطاج الدولي وباستعمال وثائق رسمية".


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