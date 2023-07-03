صفاقس: فتح أبحاث عدلية لتحديد المسؤوليات على خلفية أعمال العنف بين مواطنين ومهاجرين أفارقة جنوب الصحراء (الناطق باسم المحكمة الابتدائيّة)

تعهّدت فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة بالبحث في ملابسات مناوشات وأعمال جدّت، مساء أمس الأحد، بين مواطنين من سكان الأحياء الشعبية بمدينة صفاقس ومهاجرين أفارقة جنوب الصحراء، وذلك إثر فتح محاضر بحث عدلية بناء على تشكيات تقدّم بها متضرّرون، وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها، القاضي فوزي المصمودي.



وأضاف المصمودي، في تصريح، اليوم الاثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المناوشات، التي جدّت بمنطقة الربض (صفاقس المدينة)، أسفرت عن "إصابات بدنية لا تكتسي خطورة كبرى وأضرار في السيارات" بسبب التراشق بالحجارة قبل أن يتدخل الأمن لعزل المتنازعين من الطرفين والسيطرة على الوضع، علما أنّ وتيرة الاشتباكات بدأت تتصاعد بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة على خلفية اتساع موجة امتعاض من تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل كبير على مدينة صفاقس.

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وأضاف المصمودي، في تصريح، اليوم الاثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المناوشات، التي جدّت بمنطقة الربض (صفاقس المدينة)، أسفرت عن "إصابات بدنية لا تكتسي خطورة كبرى وأضرار في السيارات" بسبب التراشق بالحجارة قبل أن يتدخل الأمن لعزل المتنازعين من الطرفين والسيطرة على الوضع، علما أنّ وتيرة الاشتباكات بدأت تتصاعد بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة على خلفية اتساع موجة امتعاض من تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل كبير على مدينة صفاقس.

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يذكر أنّ الجهات القضائية كانت قد فتحت محاضر عدلية مماثلة في أحداث كانت جدّت منذ قرابة أسبوع بمنطقة الحفارة بطريق المهدية والتي تعرف وجودا لافتا للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على غرار منطقة الناصرية، ومنطقة مركز شاكر، وطريق المطار، وساقية الداير وغيرها.

من جهة أخرى، نفّذ نشطاء في المجتمع المدني بمدينة صفاقس الأحد قبل الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية وجهوا فيها رسالة للسلط العمومية للتصدي لظاهرة التدفق الكبير للمهاجرين على صفاقس وما رافقها من مظاهر سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي وغيره، وفق تعبيرهم.