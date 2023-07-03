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الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس 1 يوضّح حقيقة ما حصل في صفاقس

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 08:36 قراءة: 1 د, 19 ث
      
أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1، المصمودي، اليوم الإثنين 03 جويلية 2023، أنه تم فتح أبحاث بخصوص الأحداث التي شهدتها منطقة الربط وسط مدينة صفاقس ليلة أمس.

وأضاف فوزي المصمودي، خلال مداخلة هاتفية أن ملابسات هذه الأحداث غير واضحة وتستدعي المزيد من الأبحاث وشدد على أنه إلى الآن لم يقع تسجيل أية إيقافات.

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وتابع بأن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع مُناوشات بين عدد من متساكني الحي وعدد من الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يقيمون بنفس الحي لكن المناوشات تطورت وانتقلت إلى الشوارع وتم استعمال الحجارة مما تسبب في تسجيل خسائر مادية تتعلق خاصة بالسيارات إضافة إلى إصابات بدنية.

كما لفت الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1، إلى أن المناوشات استوجبت تدخل قوات الأمن الذين تعرضوا خلال تدخلهم لفض المواجهات إلى عديد الأضرار.

هذا وأكد أن الأبحاث متواصلة حول هذه الحادثة والقانون سيطبق على الجميع.

وكانت عدة مناطق بصفاقس على غرار العوابد و الربط عاشت عشية يوم أمس الأحد على وقع حالة احتقان و تشنج سببها أفارقة من جنوب الصحراء .
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ونشر عدد من المواطنين تدوينات و مقاطع فيديو قالوا خلالها ان الأفارقة من جنوب الصحراء قاموا بمداهمة منازلهم بمنطقة العوابد هربا من الأمن الذي شن حملة عليهم ، فيما أظهر مقطع فيديو مجموعة من الأفارقة من جنوب الصحراء فوق سطح مبنى بمنطقة الربط و النيران تشتعل حذوهم.




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