تسجيل كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية

أفادبتسجيل كميات متفاوتة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من، شملت خاصة مناطق الشمال، وبلغتوفي ما يليتونس قرطاج 38حلق الوادي 13سيدي بوسعيد 9الشرقية 42السيدة المنوبية 37سد وادي الكبير 5جرادو 10عين عسكر 5بئر مشارقة 13صواف 5الزريبة 8الفحص 24الناظور 10مقرن 4زغوان 8سد بئر مشارقة 9رواد 11سيدي ثابت 5شرفش 7أريانة 34قلعة الأندلس 6المنيهلة 14بومهل 12فوشانة 15مقرين 13رادس 10الخليدية 16بن عروس 36المحمدية 12المروج 26بئر الباي 6بوفيشة 5سوسة 3العزيب 6أوتيك 7صونين 13غار الملح 8العالية 6الميناء 7رفراف 11ماتلين 7الحمامات 8دار شعبان 6بني خيار 8الميدة 14دار علوش 12قرمبالية 9قربة 8منزل تميم 8حمام الأغزاز 13نابل 7منزل بوزلفة 8الهوارية 8سيدي حسون 7أزمور 13بوشريك 7بوكريم 21المرناقية 9طبربة 12شواط 8البطان 9برج العامري 13منوبة 17السعيدة 6عين بوسعدية 4حزوة 3تمغزة 1نفطة 1المحطة 6الشبيبة 4المتلوي 3أم العرائس 5فريانة 6ماجل بلعباس 3رمادة 5الوسلاتية 3سيدي عمر 3عين جلولة 3سد سيدي سعد 1