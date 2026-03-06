تسجيل كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل كميات متفاوتة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من الخميس 5 مارس على الساعة السابعة صباحا إلى الجمعة 6 مارس على الساعة السابعة صباحا، شملت خاصة مناطق الشمال، وبلغت أقصاها 42 مليمترا بمحطة الشرقية.
وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:
ولاية تونستونس قرطاج 38
حلق الوادي 13
سيدي بوسعيد 9
الشرقية 42
السيدة المنوبية 37
ولاية زغوانسد وادي الكبير 5
جرادو 10
عين عسكر 5
بئر مشارقة 13
صواف 5
الزريبة 8
الفحص 24
الناظور 10
مقرن 4
زغوان 8
سد بئر مشارقة 9
ولاية أريانةرواد 11
سيدي ثابت 5
شرفش 7
أريانة 34
قلعة الأندلس 6
المنيهلة 14
ولاية بن عروسبومهل 12
فوشانة 15
مقرين 13
رادس 10
الخليدية 16
بن عروس 36
المحمدية 12
المروج 26
بئر الباي 6
ولاية سوسةبوفيشة 5
سوسة 3
ولاية بنزرتالعزيب 6
أوتيك 7
صونين 13
غار الملح 8
العالية 6
الميناء 7
رفراف 11
ماتلين 7
ولاية نابلالحمامات 8
دار شعبان 6
بني خيار 8
الميدة 14
دار علوش 12
قرمبالية 9
قربة 8
منزل تميم 8
حمام الأغزاز 13
نابل 7
منزل بوزلفة 8
الهوارية 8
سيدي حسون 7
أزمور 13
بوشريك 7
بوكريم 21
ولاية منوبةالمرناقية 9
طبربة 12
شواط 8
البطان 9
برج العامري 13
منوبة 17
السعيدة 6
ولاية سليانةعين بوسعدية 4
ولاية توزرحزوة 3
تمغزة 1
نفطة 1
ولاية قفصةالمحطة 6
الشبيبة 4
المتلوي 3
أم العرائس 5
ولاية القصرينفريانة 6
ماجل بلعباس 3
ولاية تطاوينرمادة 5
ولاية القيروانالوسلاتية 3
سيدي عمر 3
عين جلولة 3
سد سيدي سعد 1
