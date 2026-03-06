Babnet   Latest update 10:53 Tunis

تسجيل كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 10:47 قراءة: 1 د, 24 ث
      
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل كميات متفاوتة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من الخميس 5 مارس على الساعة السابعة صباحا إلى الجمعة 6 مارس على الساعة السابعة صباحا، شملت خاصة مناطق الشمال، وبلغت أقصاها 42 مليمترا بمحطة الشرقية.

وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:


ولاية تونس

تونس قرطاج 38

حلق الوادي 13
سيدي بوسعيد 9
الشرقية 42
السيدة المنوبية 37

ولاية زغوان

سد وادي الكبير 5
جرادو 10
عين عسكر 5
بئر مشارقة 13
صواف 5
الزريبة 8
الفحص 24
الناظور 10
مقرن 4
زغوان 8
سد بئر مشارقة 9

ولاية أريانة

رواد 11
سيدي ثابت 5
شرفش 7
أريانة 34
قلعة الأندلس 6
المنيهلة 14

ولاية بن عروس

بومهل 12
فوشانة 15
مقرين 13
رادس 10
الخليدية 16
بن عروس 36
المحمدية 12
المروج 26
بئر الباي 6

ولاية سوسة

بوفيشة 5
سوسة 3

ولاية بنزرت

العزيب 6
أوتيك 7
صونين 13
غار الملح 8
العالية 6
الميناء 7
رفراف 11
ماتلين 7

ولاية نابل

الحمامات 8
دار شعبان 6
بني خيار 8
الميدة 14
دار علوش 12
قرمبالية 9
قربة 8
منزل تميم 8
حمام الأغزاز 13
نابل 7
منزل بوزلفة 8
الهوارية 8
سيدي حسون 7
أزمور 13
بوشريك 7
بوكريم 21

ولاية منوبة

المرناقية 9
طبربة 12
شواط 8
البطان 9
برج العامري 13
منوبة 17
السعيدة 6

ولاية سليانة

عين بوسعدية 4

ولاية توزر

حزوة 3
تمغزة 1
نفطة 1

ولاية قفصة

المحطة 6
الشبيبة 4
المتلوي 3
أم العرائس 5

ولاية القصرين

فريانة 6
ماجل بلعباس 3

ولاية تطاوين

رمادة 5

ولاية القيروان

الوسلاتية 3
سيدي عمر 3
عين جلولة 3
سد سيدي سعد 1
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324860

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
نزول جمرة التراب
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
21°-11
20°-11
19°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>