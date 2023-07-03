صفاقس: تجدد المناوشات بين أهالي الربض وعدد من أفارقة جنوب الصحراء

شهدت منطقة الربض من ولاية صفاقس مساء يوم الأحد 02 جويلية 2023 مناوشات بين عدد من الأهالي وبعض أفارقة جنوب الصحراء في مشهد بات شبه معتاد بمختلف أحياء المدينة.وذكر مدونون ونشطاء أن مواطنا في منطقة الربط طلب من أفارقة قاطنين ترك المنزل الذي أجره لهم بسبب الضجيج والفوضى، إلا أنهم أضرموا النار في المنزل بمحتوياته، مشيرين إلى أنهم قاموا بتهشيم عدد من السيارات.وووثقت صور وفيديوهات، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين ...

صفاقس ليلة الحجارة والأسلحة البيضاء والهراوات.. فأين السلطة؟

------------كانت ليلة مخيفة في منطقة الحفّارة… عصي وحجارة واسلحة بيضاء وسيوف وكاننا في العصور الوسطى حرب شوارع انطلقت بيت تونسيين يرفضون وجود افارقة جنوب الصحراء بكل تلك الاعداد وبين هؤلاء الافارقة الذين لا احد يعرف اهداف وجودهم المكثف في عاصمة الجنوب.في البداية من غير المعقول ان يحدث ذلك والعنف مرفوض من جميع الاطراف مهما كانت الاسباب وطريقة مطاردة الافارقة بتلك الطريقة امر غير مقبول ولكن سؤال خطير يطرح نفسه وبالحاح :لماذا وصلنا لهذه المرحلة ؟لماذا بقي تدخل الدولة محتشما ومقتصرا على تفريق المتنازعين ؟اين السلطة التونسية لتحمي اراضيها ؟ والى متى سيتواصل الهجوم على عاصمة الجنوب ؟ اليس ما قام به اهالي الحفارة هو تعبير منطقي ونتيجة تخاذل الدولة ؟لماذا يشعر المواطن بالخطر ؟ الصفاقسي الذي يرى جحافل الافارقة تاتي الى صفاقس بحرا وبرّا امام اعين السلطة ويتبعون الطرقات الرئيسية المكشوفة والطرق السيارة ماذا سيذهب في خلده ؟ حتما سيوجه اللوم على الدولة وينتظر تدخلها وهو يفهم صعوبة ذلك على المستوى الاقليمي والعالمي لذلك فكّر ان يتصرّف بطريقته وهو ما حدث البارحة في الحفارة ولعل القادم اخطر في صورة مواصلة الدولة سياسة النعامة… الاضواء الحمراء كلها اشتعلت ونريد اطفاءها لا اشعال النيران لا قدّر الله.