رضا الشكندالي: 'هذا هو الحلّ في صورة لم نحصل على قرض صندوق النقد'

قال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إنه قدّم مقاربة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تمر بها البلاد لرئيس الجمهورية، قيس سعيد خلال لقائه بعدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في الشأن الاقتصادي.
وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أنه تم طرح مسألة استقلالية البنك المركزي والتركيز على أهمية وجود تناغم بين الحكومة والبنك المركزي وبين السياسة النقدية والسياسة الجبائية.
وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أنه تم طرح مسألة استقلالية البنك المركزي والتركيز على أهمية وجود تناغم بين الحكومة والبنك المركزي وبين السياسة النقدية والسياسة الجبائية.
وأوضح أيضا أنه بيّن لرئيس الجمهورية أن ما "يحيّر التونسيين هو الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي وتأكل مخزون العملة الصعبة"، مشيرا إلى أنه لابد من تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحسين خزينة الدولة، توازيا مع برنامج إنقاذ مالي عاجل يضم 4 نقاط وهي استرجاع نشاط الفسفاط لنسقه العادي وتشجيع تحويلات التونسيين بالخارج وتخفيض الضرائب على المؤسسات المصدّرة كليا و استقطاب الأموال من العملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء.
واعتبر الشكندالي أنه في صورة عدم حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي، فإن الحل هو وضع "برنامج إنقاذ مالي عاجل'، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد "له سلطة المراسيم وبإمكانه إصدار مراسيم معينة قادرة على توفير تمويلات"، وفق قوله.
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