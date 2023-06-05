رضا الشكندالي: 'هذا هو الحلّ في صورة لم نحصل على قرض صندوق النقد'

قال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إنه قدّم مقاربة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تمر بها البلاد لرئيس الجمهورية، قيس سعيد خلال لقائه بعدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في الشأن الاقتصادي.



وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أنه تم طرح مسألة استقلالية البنك المركزي والتركيز على أهمية وجود تناغم بين الحكومة والبنك المركزي وبين السياسة النقدية والسياسة الجبائية.





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