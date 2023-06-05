Babnet

رضا الشكندالي: 'هذا هو الحلّ في صورة لم نحصل على قرض صندوق النقد'

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 11:47 قراءة: 0 د, 56 ث
      
قال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إنه قدّم مقاربة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تمر بها البلاد لرئيس الجمهورية، قيس سعيد خلال لقائه بعدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في الشأن الاقتصادي.

وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أنه تم طرح مسألة استقلالية البنك المركزي والتركيز على أهمية وجود تناغم بين الحكومة والبنك المركزي وبين السياسة النقدية والسياسة الجبائية.

...

وأوضح أيضا أنه بيّن لرئيس الجمهورية أن ما "يحيّر التونسيين هو الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي وتأكل مخزون العملة الصعبة"، مشيرا إلى أنه لابد من تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحسين خزينة الدولة، توازيا مع برنامج إنقاذ مالي عاجل يضم 4 نقاط وهي استرجاع نشاط الفسفاط لنسقه العادي وتشجيع تحويلات التونسيين بالخارج وتخفيض الضرائب على المؤسسات المصدّرة كليا و استقطاب الأموال من العملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء.

واعتبر الشكندالي أنه في صورة عدم حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي، فإن الحل هو وضع "برنامج إنقاذ مالي عاجل'، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد "له سلطة المراسيم وبإمكانه إصدار مراسيم معينة قادرة على توفير تمويلات"، وفق قوله.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267809


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 05 جوان 2023 | 16 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:37 16:09 12:25 05:01 03:11
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1925°-2128°-1929°-2231°-25
  • Avoirs en devises
    21352,3

  • (2 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,33340 DT        1$ =3,11950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juin)   935,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*