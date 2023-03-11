التكتكوز ضحى العريبي : اتحصل على عشرين مليون في الساعة على التيكتوك ودرست للتاسعة أساسي ومعدلي كان 3

التكتكوز ضحى العريبي : اتحصل على عشرين مليون في الساعة على التيكتوك ودرست للتاسعة أساسي ومعدلي كان 3

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 11:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أثارت التكتوكوز ضحى العريبي جدلا واسعا خلال حضورها في برنامج " سامي الفهري" والذي سيعرض السبت على قناة الحوار بسبب حجم الأموال التي تكسبها من نشاطها الافتراضي.
وقالت العريبي " مستوايا التعليمي تاسعة اساسي و كنت اتحصل على 3 معدل واشتغلت في محل مرطبات ب200 دينار ورغم ذلك نجحت في حياتي".
وتابعت " اليوم اتحصل على 20 مليون في الساعة على التيكتوك واصبحت مشهورة في العالم العربي".




@douhalaribiii شوفوا صورة على انستغرامي🤍🫶#اكسبلور #زعيمه🌷 #douhalaribiii #tiktok ♬ original sound - Nancy Zidan


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