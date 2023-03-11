أثارت التكتوكوز ضحى العريبي جدلا واسعا خلال حضورها في برنامج " سامي الفهري" والذي سيعرض السبت على قناة الحوار بسبب حجم الأموال التي تكسبها من نشاطها الافتراضي.وقالت العريبي " مستوايا التعليمي تاسعة اساسي و كنت اتحصل على 3 معدل واشتغلت في محل مرطبات ب200 دينار ورغم ذلك نجحت في حياتي".وتابعت " اليوم اتحصل على 20 مليون في الساعة على التيكتوك واصبحت مشهورة في العالم العربي".