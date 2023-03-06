لطفي العماري لحمة الهمامي " محاسبة الاسلاميين على ما اقترفوه خلال العشرية الماضية اهم وأكثر أولوية من معارضة سعيد

لطفي العماري لحمة الهمامي " محاسبة الاسلاميين على ما اقترفوه خلال العشرية الماضية اهم وأكثر أولوية من معارضة سعيد

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 20:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
هاجم الاعلامي لطفي العماري في مداخلة عبر قناة التاسعة الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي بسبب مواقفه السياسية وما وصفه بالتقارب مع حركة النهضة.
وقال العماري " محاسبة الاسلاميين على ما اقترفوه خلال العشرية الماضية اهم وأكثر أولوية من معارضة الرئيس قيس سعيد".
وتسائل العماري " كيف لحمة الهمامي أن يتقارب في المواقف مع من تورطوا في الدماء والتسفير والاغتيالات".

وكان عدد من المتظاهرين رفعوا يوم السبت الماضي شعار: "يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح".. فردّ عليهم حمة الهمامي بقوله: "موش وقتو.. موش وقتو..


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