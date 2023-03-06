هاجم الاعلامي لطفي العماري في مداخلة عبر قناة التاسعة الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي بسبب مواقفه السياسية وما وصفه بالتقارب مع حركة النهضة.وقال العماري " محاسبة الاسلاميين على ما اقترفوه خلال العشرية الماضية اهم وأكثر أولوية من معارضة الرئيس قيس سعيد".وتسائل العماري " كيف لحمة الهمامي أن يتقارب في المواقف مع من تورطوا في الدماء والتسفير والاغتيالات".وكان عدد من المتظاهرين رفعوا يوم السبت الماضي شعار: "يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح".. فردّ عليهم حمة الهمامي بقوله: "موش وقتو.. موش وقتو..