هاجم الاعلامي لطفي العماري في مداخلة عبر قناة التاسعة الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي بسبب مواقفه السياسية وما وصفه بالتقارب مع حركة النهضة.
وقال العماري " محاسبة الاسلاميين على ما اقترفوه خلال العشرية الماضية اهم وأكثر أولوية من معارضة الرئيس قيس سعيد".
وتسائل العماري " كيف لحمة الهمامي أن يتقارب في المواقف مع من تورطوا في الدماء والتسفير والاغتيالات".
وكان عدد من المتظاهرين رفعوا يوم السبت الماضي شعار: "يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح".. فردّ عليهم حمة الهمامي بقوله: "موش وقتو.. موش وقتو..
وقال العماري " محاسبة الاسلاميين على ما اقترفوه خلال العشرية الماضية اهم وأكثر أولوية من معارضة الرئيس قيس سعيد".
وتسائل العماري " كيف لحمة الهمامي أن يتقارب في المواقف مع من تورطوا في الدماء والتسفير والاغتيالات".
وكان عدد من المتظاهرين رفعوا يوم السبت الماضي شعار: "يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح".. فردّ عليهم حمة الهمامي بقوله: "موش وقتو.. موش وقتو..
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