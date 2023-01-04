وزارة الصحة: 74 مصابا وحالة وفاة واحدة جراء كورونا الأسبوع المنقضي

سجلت تونس خلال الاسبوع المنقضي (من 26 ديسمبر 2022 الى 1 جانفي 2023) 74 اصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 1309 تحليلا منجزا.

وبلغ عدد المتعافين خلال نفس الفترة، حسب ما نشرته وزارة الصحة اليوم الاربعاء، 164 متعاف مقابل حالة وفاة واحدة.

فيما بلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 13 مريضا.



