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تقرير: ترامب يبلغ وسطاء خليجيين بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار هذا الأسبوع ويحذر من تصعيد محتمل

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 20:20 قراءة: 1 د, 29 ث
      
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ وسطاء في دول الخليج بأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال هذا الأسبوع أصبح أمرا ملحا، محذرا من أن عدم تحقيق ذلك قد يقود إلى تصعيد كبير في المنطقة.

وبحسب القناة، جاءت هذه الرسالة بعد ساعات من إطلاق أربعة صواريخ من إيران باتجاه الأردن ومناطق أخرى في الخليج، وفي أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران خلال الليلة الماضية.


ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي رفيع قوله إنه "لو أصابت الصواريخ مدينة إيلات، لكانت إسرائيل ملزمة بالرد"، في إشارة إلى الهجوم الإيراني الذي استهدف منطقة العقبة الأردنية.


وأضاف التقرير أن إسرائيل تواصل تعزيز استعداداتها لاحتمال إطلاق صواريخ إضافية من إيران، مؤكدا أن "خطط الهجوم جاهزة"، وفق ما نقلته القناة.

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تقييما للوضع الأمني في فرقة الضفة الغربية، بحضور قائد القيادة المركزية وعدد من المسؤولين العسكريين، وقال إن الجيش الإسرائيلي "يتابع عن كثب التطورات في إيران ويحافظ على درجة عالية من الجاهزية"، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب وأن الجيش "مستعد للعودة الفورية إلى القتال" إذا اقتضت الظروف، وفق تصريحاته.

وفي الأردن، أعلنت السلطات أن مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة يواصلان العمل بشكل طبيعي، نافية التقارير التي تحدثت عن إخلائهما بسبب تهديد أمني.

وجاء هذا النفي بعد تحذير أصدرته السفارة الأمريكية في عمّان دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى تجنب التوجه إلى المطار والميناء في العقبة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تهديد محدد وموثوق".

من جانبها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت تعرض محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد لهجوم أمريكي، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكا للقانون الدولي".

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض يؤكد ما أوردته القناة الإسرائيلية بشأن الرسالة المنسوبة للرئيس الأمريكي، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل هذه الروايات المتداولة.
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