تقرير: ترامب يبلغ وسطاء خليجيين بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار هذا الأسبوع ويحذر من تصعيد محتمل

ذكرتأن الرئيس الأمريكيأبلغ وسطاء في دول الخليج بأن التوصل إلىأصبح أمرا ملحا، محذرا من أن عدم تحقيق ذلك قد يقود إلىفي المنطقة.وبحسب القناة، جاءت هذه الرسالة بعد ساعات من إطلاقباتجاه الأردن ومناطق أخرى في الخليج، وفي أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران خلال الليلة الماضية.ونقلت القناة عنقوله إنه "لو أصابت الصواريخ مدينة إيلات، لكانت إسرائيل ملزمة بالرد"، في إشارة إلى الهجوم الإيراني الذي استهدف منطقة العقبة الأردنية.وأضاف التقرير أن إسرائيل تواصل تعزيز استعداداتها لاحتمال إطلاق صواريخ إضافية من إيران، مؤكدا أن "خطط الهجوم جاهزة"، وفق ما نقلته القناة.وفي السياق ذاته، أجرى رئيس الأركان الإسرائيليتقييما للوضع الأمني في فرقة الضفة الغربية، بحضور قائد القيادة المركزية وعدد من المسؤولين العسكريين، وقال إن الجيش الإسرائيلي "يتابع عن كثب التطورات في إيران ويحافظ على درجة عالية من الجاهزية"، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب وأن الجيش "مستعد للعودة الفورية إلى القتال" إذا اقتضت الظروف، وفق تصريحاته.وفي الأردن، أعلنت السلطات أنوالميناء البحري في مدينة العقبة يواصلان العمل بشكل طبيعي، نافية التقارير التي تحدثت عن إخلائهما بسبب تهديد أمني.وجاء هذا النفي بعد تحذير أصدرتهدعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى تجنب التوجه إلى المطار والميناء في العقبة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تهديد محدد وموثوق".من جانبها، أفادت وكالةبأنأعلنت تعرض محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد لهجوم أمريكي، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكا للقانون الدولي".ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي منيؤكد ما أوردته القناة الإسرائيلية بشأن الرسالة المنسوبة للرئيس الأمريكي، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل هذه الروايات المتداولة.