نهائي مونديال 2026: إسبانيا والأرجنتين... صراع تاريخي لكسر التعادل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الأحد، إلى المباراة النهائية لكأس العالم، التي تجمع بين، في مواجهة تحمل طابعا تاريخيا بالنظر إلى التوازن الكبير الذي طبع لقاءات المنتخبين على امتداد أكثر من سبعة عقود.وتشير المواجهات المباشرة بين المنتخبين إلى تكافؤ شبه تام، إذ التقيا في، حقق كل منهما الفوز في، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل. كما سجل المنتخب الإسبانيمقابلللأرجنتين، وهو ما يعكس التقارب الكبير في مستوى المنتخبين عبر التاريخ.وستكون مواجهة الأحدبين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، بعدما كان اللقاء الوحيد بينهما في مونديال، حين فازت الأرجنتين بنتيجةفي دور المجموعات.وشهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين مباريات بارزة، أبرزها الانتصار الكاسح لإسبانيا بنتيجةفي مباراة ودية أقيمت بمدريد في، حيث تألقبتسجيل ثلاثة أهداف. وفي المقابل، كانت الأرجنتين قد حققت فوزا كبيرا على إسبانيا بنتيجةفيبالعاصمة، في أول مباراة خاضها المنتخب الإسباني بعد تتويجه بكأس العالم في جنوب إفريقيا.وكان من المنتظر أن يلتقي المنتخبان في بطولةالتي تجمع بطلي أوروبا وكوبا أمريكا، إلا أن المباراة ألغيت بسبب ظروف أمنية، بعد تعثر جميع المقترحات المتعلقة بإقامتها في الدوحة أو مدريد أو بنظام الذهاب والإياب.وسيحتضن ملعبفينهائي النسخة الحالية، حيث تسعى، بطلة أوروبا، إلى إحراز لقبها العالمي الثاني، بينما تطمح، حاملة اللقب، إلى الفوز بكأس العالم للمرة الرابعة والثانية تواليا.وسيحسم نهائي مونديال 2026 أيضا التفوق التاريخي بين المنتخبين، إذ يمنح الفائز أفضلية في سجل المواجهات المباشرة، كما يمنح إسبانيا فرصة تحقيق أول انتصار لها على الأرجنتين في كأس العالم، أو يتيح لمنتخبتعزيز تفوقه في المواجهات المونديالية.