نهائي مونديال 2026: إسبانيا والأرجنتين... صراع تاريخي لكسر التعادل
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الأحد، إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين إسبانيا والأرجنتين، في مواجهة تحمل طابعا تاريخيا بالنظر إلى التوازن الكبير الذي طبع لقاءات المنتخبين على امتداد أكثر من سبعة عقود.
وتشير المواجهات المباشرة بين المنتخبين إلى تكافؤ شبه تام، إذ التقيا في 14 مباراة، حقق كل منهما الفوز في 6 مباريات، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل. كما سجل المنتخب الإسباني 19 هدفا مقابل 18 هدفا للأرجنتين، وهو ما يعكس التقارب الكبير في مستوى المنتخبين عبر التاريخ.
وستكون مواجهة الأحد الثانية فقط بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، بعدما كان اللقاء الوحيد بينهما في مونديال إنقلترا 1966، حين فازت الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.
وشهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين مباريات بارزة، أبرزها الانتصار الكاسح لإسبانيا بنتيجة 6-1 في مباراة ودية أقيمت بمدريد في مارس 2018، حيث تألق إيسكو بتسجيل ثلاثة أهداف. وفي المقابل، كانت الأرجنتين قد حققت فوزا كبيرا على إسبانيا بنتيجة 4-1 في سبتمبر 2010 بالعاصمة بوينس آيرس، في أول مباراة خاضها المنتخب الإسباني بعد تتويجه بكأس العالم في جنوب إفريقيا.
وكان من المنتظر أن يلتقي المنتخبان في بطولة "فيناليسيما" التي تجمع بطلي أوروبا وكوبا أمريكا، إلا أن المباراة ألغيت بسبب ظروف أمنية، بعد تعثر جميع المقترحات المتعلقة بإقامتها في الدوحة أو مدريد أو بنظام الذهاب والإياب.
وسيحتضن ملعب ميتلايف في نيوجيرسي نهائي النسخة الحالية، حيث تسعى إسبانيا، بطلة أوروبا، إلى إحراز لقبها العالمي الثاني، بينما تطمح الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى الفوز بكأس العالم للمرة الرابعة والثانية تواليا.
وسيحسم نهائي مونديال 2026 أيضا التفوق التاريخي بين المنتخبين، إذ يمنح الفائز أفضلية في سجل المواجهات المباشرة، كما يمنح إسبانيا فرصة تحقيق أول انتصار لها على الأرجنتين في كأس العالم، أو يتيح لمنتخب التانغو تعزيز تفوقه في المواجهات المونديالية.
وتشير المواجهات المباشرة بين المنتخبين إلى تكافؤ شبه تام، إذ التقيا في 14 مباراة، حقق كل منهما الفوز في 6 مباريات، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل. كما سجل المنتخب الإسباني 19 هدفا مقابل 18 هدفا للأرجنتين، وهو ما يعكس التقارب الكبير في مستوى المنتخبين عبر التاريخ.
وستكون مواجهة الأحد الثانية فقط بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، بعدما كان اللقاء الوحيد بينهما في مونديال إنقلترا 1966، حين فازت الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.
وشهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين مباريات بارزة، أبرزها الانتصار الكاسح لإسبانيا بنتيجة 6-1 في مباراة ودية أقيمت بمدريد في مارس 2018، حيث تألق إيسكو بتسجيل ثلاثة أهداف. وفي المقابل، كانت الأرجنتين قد حققت فوزا كبيرا على إسبانيا بنتيجة 4-1 في سبتمبر 2010 بالعاصمة بوينس آيرس، في أول مباراة خاضها المنتخب الإسباني بعد تتويجه بكأس العالم في جنوب إفريقيا.
وكان من المنتظر أن يلتقي المنتخبان في بطولة "فيناليسيما" التي تجمع بطلي أوروبا وكوبا أمريكا، إلا أن المباراة ألغيت بسبب ظروف أمنية، بعد تعثر جميع المقترحات المتعلقة بإقامتها في الدوحة أو مدريد أو بنظام الذهاب والإياب.
وسيحتضن ملعب ميتلايف في نيوجيرسي نهائي النسخة الحالية، حيث تسعى إسبانيا، بطلة أوروبا، إلى إحراز لقبها العالمي الثاني، بينما تطمح الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى الفوز بكأس العالم للمرة الرابعة والثانية تواليا.
وسيحسم نهائي مونديال 2026 أيضا التفوق التاريخي بين المنتخبين، إذ يمنح الفائز أفضلية في سجل المواجهات المباشرة، كما يمنح إسبانيا فرصة تحقيق أول انتصار لها على الأرجنتين في كأس العالم، أو يتيح لمنتخب التانغو تعزيز تفوقه في المواجهات المونديالية.
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