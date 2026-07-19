ديوان الصناعات التقليدية يفتح باب الترشح لفضاء الباعثين الجدد ضمن الدورة 43 لصالون الابتكار

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، عن فتح باب الترشح للمشاركة في "فضاء الباعثين الجدد"، ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، المزمع تنظيمها سنة 2027 بقصر المعارض بالكرم. وحدّد يوم 16 أكتوبر القادم، كآخر أجل لتقديم الملفات، علما أن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط.وأفاد الديوان، في بلاغ أصدره للغرض، بأن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة في قطاع الصناعات التقليدية، ودعم خدمات المرافقة والتأطير لفائدة الباعثين الجدد، وذلك من أجل المساهمة في دفع الاستثمار وإحداث مواطن الشغل والرفع من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.وسيخصص الديوان فضاء عرض مجانيا لفائدة الباعثين الجدد في مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية ومن جميع ولايات الجمهورية. وتتمثل شروط الترشح في أن يكون المشارك متحصلا على شهادة تعليم عال أو تكوين مهني أو شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في أحد اختصاصات الصناعات التقليدية، وأن يمارس النشاط موضوع الترشح بصفة رئيسية، وأن يكون مسجلا بالسجل الوطني للمؤسسات في النشاط ذاته.كما يشترط ألا تتجاوز أقدمية المترشح في ممارسة النشاط الحرفي ثلاث سنوات إلى غاية تاريخ غلق باب الترشحات، وألا يتجاوز عدد مشاركاته في فضاء الباعثين الجدد مشاركتين باحتساب مشاركة دورة 2027. ويلتزم المترشحون الناشطون في مجالات تقطير الأعشاب والزهور وصناعة العطورات وإنتاج المأكولات التقليدية، بتقديم الشهادات والتحاليل المثبتة للسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة، طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل.ودعا الديوان الراغبين في المشاركة، إلى إيداع ملفات ترشحهم لدى مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية المختصة ترابيا.