تنظيم أول دورة تكوينية لدعم قدرات نظّار المؤسسات الصحية بإقليم تونس الكبرى

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نظّمت الوحدة المركزية لتكوين الإطارات، بالتعاون مع مدرسة علوم التمريض وتحت إشراف وزارة الصحة، الدورة التكوينية الأولى لفائدة نظّار المؤسسات الصحية بإقليم تونس الكبرى، دعما لقدراتهم وتعزيزا لمهاراتهم الإدارية والقيادية، وارتقاء بكفاءاتهم المهنية.

وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بتونس، في بلاغ نشرته اليوم الاثنين، أن هذه الدورة تندرج في إطار المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير حوكمة المؤسسات الصحية.

وتضمّن البرنامج التكويني للدورة، التي امتدت على مدى شهرين، من 15 ماي إلى 13 جويلية 2026، محاور نظرية وتطبيقية بإشراف نخبة من الإطارات والخبراء، لتطوير كفاءات المشاركين وتمكينهم من أحدث الأساليب في التسيير والإشراف.