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مرصد شاهد: نسبة المشاركة "لم تبلغ 1 بالمائة إلى حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا"

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 15:09 قراءة: 1 د, 30 ث
      
قال مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم الأحد، إنه سجل" ضعفا كبيرا في الإقبال على مراكز الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس" ، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة "لم تبلغ 1 بالمائة إلى حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا".

وأوضح المرصد، في بيانه الأول حول سير العملية الانتخابية، أنه تابع مجريات الاقتراع عبر قاعة عمليات خصصت لرصد مختلف مراحل العملية الانتخابية، بمشاركة منسق جهوي و17 ملاحظا ميدانيا موزعين على مراكز الاقتراع الـ17.


وأضاف أن عملية الاقتراع انطلقت في مختلف المراكز في التوقيت المحدد، مع تسجيل اعتماد آلية التصويت بطريقة "براي" لفائدة إحدى الناخبات من ذوات الإعاقة البصرية بمركز الاقتراع "الامتياز 2"، في إطار تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


كما سجل المرصد الإبقاء على نفس عدد مراكز الاقتراع وتوزيعها الجغرافي المعتمدين في الدور الأول، مع اعتماد مكتب اقتراع وحيد في أكثر من مركز، رغم دعوته سابقا إلى تقليص عددها بالدمج، على غرار ما تم اعتماده في الدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية.

ولاحظ، من جهة أخرى، تواصل إجراء عمليات سبر لآراء الناخبين باستعمال لوحات إلكترونية داخل مراكز الاقتراع، معتبرا أن ذلك يتنافى مع مبدأ سرية الاقتراع، فضلا عن غياب ملاحظي بقية الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي، مقابل حضور ممثلي المترشحين، وفق نص البيان.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية للدور الأول لهذه الانتخابات والتي دارت يوم 28 جوان 2026، أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا أي بنسبة 30.33 من الأصوات المصرح بها.

وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة ، ووفق ما يتقضيه القانون حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، تاريخ اليوم لإجراء الدور الثاني.

وتتكون الدائرة الانتخابية الكبارية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83 الف ساكن ، أما المسجلين الحالين فيقدر عددهم بـ59 الفا و580 ناخبا.



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