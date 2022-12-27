عبير موسي تقاضي نجيب الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج ومنصف المرزوقي من اجل الانخراط في تنظيم يضم مورطين في قضايا ارهابية

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 13:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن الثلاثاء 27 ديسمبر، الحزب الدستوري الحر، أن هيئة الدفاع التابعة له، قد تقدمت بشكايات جزائية ضد عدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني" الى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وأشار الحزب في بلاغ له، أن الشكايات قُدّمت ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية.

واعتبر الحزب أن "الإعتراف بما يسمى جبهة الخلاص الوطني وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي في شكل جديد" حسب نص البيان.


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