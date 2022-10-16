تونس تحتضن المؤتمر الإفريقي لجراحة الكلى والمسالك البولية


Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 - 20:51قراءة: 0 د, 41 ث
      
تحتضن تونس المؤتمر الخامس عشر للجمعية الإفريقية لجراحي الكلى والمسالك البولية PAUSA من تنظيم الجمعية التونسية لجراحة الكلى والمسالك البولية ATU بمشاركة أكثر من 25 دولة أفريقية، وذلك أيام 20 و 21 و 22 أكتوبر بمدينة الحمامات.


كما يُنتظم بنفس المناسبة المؤتمر الوطني الثاني والعشرون لأمراض المسالك البولية.

..

.

وسيقوم خبراء بارزون من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا بإثراء البرنامج العلمي لهذا الحدث القاري، بتأثيث من العديد من الجمعيات العلمية الأوروبية والأمريكية والدولية المختصة في جراحة الكلى والمسالك البولية.

ويحتوي جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي يمثل فرصة لتطوير برامج التعاون الإفريقي في المجال الصحي والتبادل المثمر للخبرات، على طرح خصوصيات الأمراض المنتشرة في القارة الافريقية وأحدث البحوث في طرق علاجها، بالاضافة الى تقديم دراسات وورشات عمل تتناول العديد من مواضيع التخصص.
..
...


وتشارك في المؤتمر أيضًا جمعيات علمية تونسية من عدة اختصاصات أخرى تتعلق بمجال طب الكلى والمسالك البولية

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254869



En continu...

Toutes les news...
الأحد 16 أكتوبر 2022 | 20 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:10 17:44 15:15 12:12 06:27 05:01
Babnet
23°
Babnet30°Babnet% 83:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2029°-2228°-2126°-2026°-20
  • Avoirs en devises
    23087,7

  • (14 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,23616 DT        1$ =3,30722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct )   1446,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   