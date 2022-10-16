تونس تحتضن المؤتمر الإفريقي لجراحة الكلى والمسالك البولية

تحتضن تونس المؤتمر الخامس عشر للجمعية الإفريقية لجراحي الكلى والمسالك البولية PAUSA من تنظيم الجمعية التونسية لجراحة الكلى والمسالك البولية ATU بمشاركة أكثر من 25 دولة أفريقية، وذلك أيام 20 و 21 و 22 أكتوبر بمدينة الحمامات.





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كما يُنتظم بنفس المناسبة المؤتمر الوطني الثاني والعشرون لأمراض المسالك البولية.وسيقوم خبراء بارزون من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا بإثراء البرنامج العلمي لهذا الحدث القاري، بتأثيث من العديد من الجمعيات العلمية الأوروبية والأمريكية والدولية المختصة في جراحة الكلى والمسالك البولية.ويحتوي جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي يمثل فرصة لتطوير برامج التعاون الإفريقي في المجال الصحي والتبادل المثمر للخبرات، على طرح خصوصيات الأمراض المنتشرة في القارة الافريقية وأحدث البحوث في طرق علاجها، بالاضافة الى تقديم دراسات وورشات عمل تتناول العديد من مواضيع التخصص.وتشارك في المؤتمر أيضًا جمعيات علمية تونسية من عدة اختصاصات أخرى تتعلق بمجال طب الكلى والمسالك البولية