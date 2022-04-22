نشر تنقيح قانون هيئة الانتخابات بالرائد الرسمي: الهيئة تضم7 أعضاء 3 منهم يعينهم رئيس الجمهورية و3 أخرين قضاة يقترحهم مجلس القضاء الذي عينه رئيس الجمهورية‎‎

تم الجمعة 22 افريل، نشر المرسوم المتعلق بتنقيح قانون هيئة الانتخابات بالراىد الرسمي بعد ان تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد امس الخميس باشراف رئيس الجمهورية.وحسب التنقيح المشار اليه فإنه تم ادخال تعديل على تركيبة الهيئة بحيث تضم 7 أعضاء 3 منهم يعينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد من بين اعضاء الهيئة السابقين و3 ٱخرين قضاة يتم اقتراحهم من مجالس القضاء العدلي والمالي والاداري التي عينها رئيس الجمهورية.اما العضو السابع فهو حسب التنقيح مهندس في السلامة المعلوماتية يرشحه المركز الوطني للاعلامية وسيعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الاعضاء الثلاثة السابقين للهيئة الذين عينهم.