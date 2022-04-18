وزير الدّاخليّة يُشرف على موكب إحياء الذكرى 66 لعيد قوات الأمن الدّاخلي


Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 19:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أشرف وزير الدّاخليّة "توفيق شرف الدّين" رفقة وزيرة العدل "ليلى جفال" صباح اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، بمقر الوزارة، على موكب تعليق شارات الرّتب والأوسمة لعدد من الأعوان والاطارات التابعين لمختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي، كما تم تكريم ثلة من الإطارات العليا بوزارة الدّاخليّة وعدد من المُتقاعدين من مُختلف الأسلاك.


وقد ألقى الوزير بهذه المناسبة كلمة إستحضر في مُستهلها مآثر شهداء المؤسّسة الأمنيّة الأبرار في الحرب على الإرهاب مُجدّدا دعمهُ اللامتناهي ومُساندته المتواصلة لعائلات الشهداء الأبرار مُجلاّ ومُكبّرا تضحياتهم، كما أثنى في ذات الإطار على الجرحى الذين أصيبُوا أثناء مباشرتهم لمهامهم متمنيا لهم الشفاء وتقدّم إلى كافة قوّات الأمن الدّاخلي بأسمى عبارات الشكر والإمتنان تقديرا لما يقدمونه من تضحيات جسام للدّفاع عن الوطن والمحافظة على مُكتسباته والذود عن حرمته

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