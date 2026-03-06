بودربالة يؤكد استعداد مجلس نواب الشعب لدعم ومساندة سلك المعتمدين (بلاغ)

أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة استعداد البرلمان لتقديم ما يلزم من دعم ومساندة لسلك المعتمدين وفق الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يضطلع بها البرلمانوأعرب بودربالة، لدى استقباله صباح اليوم الجمعة بقصر باردو، رئيس الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين عبد الناصر العوجي وأعضاء الهيئة المديرة للجمعية، عن تقديره للدور الذي يضطلع به المعتمد ومكانته في تجسيم خيارات الدولة الوطنية وترسيخ مفهوم الدولة الذي يتحمّل فيه المعتمد مسؤولية كبرى.وأبرز، وفق بلاغ لمجلس النواب، المساهمة الفاعلة لهذا السلك خلال مختلف الفترات التاريخية التي مرّت بها البلاد في الانصات الى مشاغل المواطنين والاسهام في إيجاد الحلول الملائمة لها وفي تأطير المجتمع، لافتا إلى ما يتمتع به المعتمد من إلمام بمشاغل المواطن وتطلّعاته وكذلك بتوجهات الدولة، ما يؤهله للاضطلاع بدور هام في ضمان استقرار المجتمع والسلم الاجتماعي.ونقل الضيوف مشاغل المنتسبين الى سلك المعتمدين وخاصة منها المتعلّقة بالعمل على إصدار القانون الأساسي لسلك المعتمدين بما يكرس حقوقهم و واجباتهم ويمكنهم من الاضطلاع بدورهم على الوجه الأفضل.كما أشاروا إلى ضرورة مراجعة سلم التأجير لمنتسبي هذا السلك ، ودعوا إلى تسوية وضعية المعتمدين الذين انتهت مهامهم من غير ذوي الخلفية الإدارية على غرار ما تمتع به زملاؤهم في فترات سابقة.وعبّروا في هذا الإطار عن أملهم في مساهمة مجلس نواب الشعب في حلحلة هذه المشاغل.وأشاروا من جهة أخرى الى بعض الصعوبات التي تعترض الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين، داعين الى تسهيل عمل أعضائها وتواصلهم مع مختلف الجهات المعنية لتجسيم الأهداف المرجوّة.وقدّم الضيوف عرضا عن الجمعية وأهدافها مؤكّدين الدور المحوري الذي يضطلع به المعتمد ومساهمته في التنمية المحلية ودوره الفاعل في المسار التنموي من خلال ما يقوم به من عمل في إطار تعزيز جهود الدولة خاصة على مستوى التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن والمساهمة في حلحلة الإشكاليات وفضّها.كما أكّدوا التواصل المباشر مع المواطنين والانصات الى مشاغلهم والتعرف على حاجياتهم والعمل على إبلاغها، مشيرين الى ما يقومون به من عمل في إطار مساندة مجهودات الدولة واستعدادهم الدائم لإنجاح مختلف المواعيد والمحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتطرّقوا الى بعض الأنشطة التي تقوم بها هذه الجمعية التي تستعد هذه السنة للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها.وقد كان رئيس الجمعية مرفوقا بأعضاء الهيئة المديرة وهم عبد الرزاق العيوني، وتوفيق نويرة، وهشام البياتي، وطارق الميلي، وأنيس العوجي، ومحمد بن خليفة، وعبد الرحمان مقنين، وسامي المؤدب، وعلى حمدوني،وجرى اللقاء بحضور نائب رئيس المجلس سوسن مبروك، والنائب المساعد للرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة فخري عبد الخالق.