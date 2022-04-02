برمجة قناة نسمة خلال رمضان 2022


Publié le Samedi 02 Avril 2022 - 15:31قراءة: 0 د, 23 ث
      
تبث قناة نسمة خلال شهر رمضان المعظم 2022، مباشر بعد الإفطار كاميرا خفية وتحديدا على الساعة السابعة مساء .

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ولمشاهدي القناة موعد مع اعادة سيتكوم ''هاذوكم'' على الساعة 19:15 يليه سيتكوم نسيبتي العزيزة (الجزء السادس) على الساعة 19:30 .

كما ستبث القناة المسلسل التركي المدبلج قطوسة الرماد على الساعة 20:15 يليه المسلسل التركي المدبلج لعبة قدر على الساعة 21:00 ، ثم مسلسل المؤسس عثمان على الساعة 21:45 وتنتهي البرمجة الرمضانية لقناة نسمة ببرنامج صحري بحري على الساعة 22:30.

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