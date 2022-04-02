برمجة قناة نسمة خلال رمضان 2022

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تبث قناة نسمة خلال شهر رمضان المعظم 2022، مباشر بعد الإفطار كاميرا خفية وتحديدا على الساعة السابعة مساء .ولمشاهدي القناة موعد مع اعادة سيتكوم ''هاذوكم'' على الساعة 19:15 يليه سيتكوم نسيبتي العزيزة (الجزء السادس) على الساعة 19:30 .كما ستبث القناة المسلسل التركي المدبلج قطوسة الرماد على الساعة 20:15 يليه المسلسل التركي المدبلج لعبة قدر على الساعة 21:00 ، ثم مسلسل المؤسس عثمان على الساعة 21:45 وتنتهي البرمجة الرمضانية لقناة نسمة ببرنامج صحري بحري على الساعة 22:30.