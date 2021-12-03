سالم لبيض: ناقشنا مع اتحاد الشغل الحيلولة دون الانحراف بالسلطة والانفراد بها من قبل رئيس الدولة

التقى الجمعة 3 ديسمبر، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقيادات من حركة الشعب لمناقشة مستجدات الساحة السياسية وسبل حماية التجربة الديمقراطية التونسية.وقال النائب سالم لبيض الذي حضر الاجتماع إن حركة الشعب ناقشت مع قيادة اتحاد الشغل "ضرورة حماية التجربة الديمقراطية التي جاءت بدماء الشهداء ونضال النخب الوطنية جيلا بعد جيل والحيلولة دون الانحراف بالسلطة والانفراد بها من قبل رئيس الدولة ودون الارتداد الى السنوات العجاف التي هيمن فيها حزب النهضة الاسلامو- سياسي- الاخواني".كما ناقش الطرفان "العمل على وضع تصور مشترك لحماية الدولة ومؤسساتها من الفوضى التي تتهددها من فكرتي البناء القاعدي والشركات الاهلية الطوباويتين وبلورة تصور لبرنامج انقاذ وطني اقتصادي-مالي واجتماعي فوضع البلاد منذر بخطر داهم حقيقي".