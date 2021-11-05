عبير موسي لSky News: مررنا إلى الشوط الثاني من ربيع الخراب وتونس تسير نحو الهاوية

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 08:11 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في مقابلة تلفزية مع قناة ''سكاي نيوز'' الإماراتية يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 إن تونس تدخل الشهر الرابع من التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد وتواصل الوضع الضبابي بالتوازي مع الأزمتين الاقتصادي والاجتماعي، واصفة المشهد بالشوط الثاني من الربيع التخريبي وأن تونس تمر الى الهاوية...


وكان رئيس الجمهورية أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن اتخاذ تدابير، تفعيلل للفصل 80 من الدستور والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد 117) تضمن تدابير استثنائية جديدة، تتعلق بالخصوص بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.



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