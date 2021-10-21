د سمر صمود : ''قد نصل لإجبارية التلقيح ضد كورونا''

لا يوجد دلائل علمية تؤكد أن المُتحوِر دلتا في بريطانيا أكثر إنتشار وشراسة من دلتا العادي'

أكدت الدكتورة سمر صمود، اليوم الخميس، انها مع التوجه نحو إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا خاصة بعد إنتشار أحد طفراته مجددا في عدد من الدول، ذاكرة منها روسيا التي لجأت للإغلاق العام لمدة أسبوع لكسر حلقات العدوى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أرتفع عدد الوفيات فيها جراء تزايد عدد الإصابات.وقالت :"قد نصل لإجبارية التلقيح ضد كورونا".وفي تصريح لماتينال اذاعة شمس دعت الدكتورة سمر إلى التوجه نحو المدارس وتلقيح الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة.كما شددت على ضرورة تنظيم حملات تلقيح بمراكز العمل، خاصة لمهنيي قطاع الصحة لحمايتهم وحماية المرضى، وفق تعبيرها.وجددت صمود التأكيد على ان "التلقيح هو الحل الوحيد لمجابهة إنتسار الفيروس وتفادي موجة جديدة"، لافتة النظر إلى "ان تونس لديها فرصة ذهبية حاليا للتلقيح نظرا لعدم إنتشار الفيروس".و قالت الدكتورة سمر صمود انه لا يوجد دلائل علمية تؤكد ان المتحور دلتا "AY42" المنتشر حاليا في بريطانيا أكثر خطورة وإنتشارا وشراسة من دلتا العادي، وفق تعبيرها.وأفادت أن سلالة دلتا لها طفرتين معروفتين لحد الآن ولا علاقة لهما بالسلالات الخطيرة.وأقرت د سمر صمود ان "الأخطر حاليا ان المتحور دلتا مازال منتشرا ويخلف حالات وفاة في كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".