المشيشي يشرف على موكب تعليق شارات رتب وأوسمة لعدد من أعوان وإطارات الأمن

أشرف رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي اليوم الأحد 18 أفريل 2021 بمقر وزارة الداخلية، على موكب تعليق شارات الرتب والاوسمة لعدد من الأعوان والاطارات التابعين لأسلاك قوات الامن الداخلي بحضور وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، وذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي تحت شعار "أمن جمهوري في خدمة الشعب ودعامة للديمقراطية".وقد ألقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة كلمة إستحضر في مستهلها مآثر شهداء المؤسسة الامنية الأبرار في الحرب على الارهاب مجلاّ ومكبرا تضحياتهم، كما أثنى في ذات الاطار على الجرحى الذين أصيبوا أثناء مباشرتهم لمهامهم الوطنية.وتولى رئيس الحكومة بمناسبة هذه الكلمة تثمين مساهمة وحدات قوات الامن الداخلي في دعم جهود المجموعة الوطنية في مجابهة إنتشار فيروس كورونا، معلنا الشروع في إجراء التلاقيح لفائدة أعوان واطارات هذه المؤسسة في غضون الايام القادمة.وأشاد رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنجاحات الامنية المحققة في مختلف محاور العمل الأمني، سواء في مجابهة التهديدات الارهابية، او التوقي من الجريمة وحفظ الامن العام، علاوة على مجهودات وحدات الحماية المدنية في النجدة والانقاذ، مؤكدا في ذات الاطار على ما اكتسبته هذه الوحدات من تجربة وحرفية تضمن للمواطن ممارسته لحقوقه وحرياته، مكرسة بذلك عقيدة الامن الجمهوري القائمة على إحترام القانون ومبدأ الحياد.وخلص رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى دعوة كل منتسبي قوات الامن الداخلي لمضاعفة الجهود ومزيد البذل ذودا عن حرمة الوطن ومحافظة على مكاسبه.