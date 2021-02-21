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ألفة الحامدي للطبوبي: أنت الرجل غير المناسب لأمانة اللإتحاد

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 23:26 قراءة: 0 د, 53 ث
نشرت الأحد 21 فيفري، الرئيسة المديرة العام للخطوط التونسية ألفة الحامدي برقية وصلتها من الاتحاد العام التونسي للشغل بعد ايام من توليها المنصب يطالب فيها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بتسبقة عن معلوم انخراط اعوان المؤسسة و تكلفة هذه التسبقة تُقدّر بمليارات.

وتساءلت ألفة الحامدي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك " كيف يدّعي السيد الطبوبي نيته انقاذ الغزالة و هو اول من يطلب الاموال من مؤسسة مريضة و في وضعية حرجة؟"


وأضافت ألفة الحامدي " الامانة هي اولا امانة على السمعة و السيد نور الدين الطبوبي اليوم، بما قام به تجاه الخطوط التونسية منذ ان توليّت هذه المهمة، باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، لا يليق بسمعة مؤسسة عريقة تجرعت فيها كتونسية اصيلة الحوض المنجمي و لا يليق بمؤسسة ناضل آباؤها من اجل تحرير المرأة التونسية و الرفع من مكانتها".

وتابعت ألفة الحامدي " سي نور الدين، باخذ عين الاعتبار قراراتك و تصريحاتك و تصرفات حاشيتك مع فريق الخطوط التونسية (دون ذكر العنف المادي و اللفظي الذي تعرضنا له و هو موثّق)، انت اليوم الرجل الغير المناسب لمهمة الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل".


Commentaires


11 de 11 commentaires pour l'article 221016

RESA67  (France)  |Lundi 22 Février 2021 à 10h 40m |           
J’espère que celui qui m’appelle l’autre dans son commentaire se rend compte maintenant que j’avais raison en disant qu’elle ne devait as étaler les affaires de l’état sur facebook... je sais que Edhoubab el azrag dont il fait partie est payé pour défendre ses maîtres coûte que coûte. Mais ils ne gagnent pas à tous les coups. Bien le bonjour chez vous

Manoura  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 35m |           
تونس خاربة فلا يليق بها الا اتحاد الخراب

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 20m |           
Moutabe3 (Tunisia)
لو كنت فعلا متابعا لعلمت ان رد فعل السيدة ألفة الحامدي جاء بعد اشهر وبعد تصعيد اقصى من الاتحاد فكيف تصفه بالمتسرع ؟
يجب الحكم من خلال الواقع لا من خلال تخيلات كما فعل غيرك بدعوى ان الرد كان على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يكن كتابيا

Moutabe3  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 01m |           
رد فعل السيدة ألفة الحامدي متسرع و متشنج.كان عليها أن تتحلى بالرصانة أمام كل ما يواجهها من تحديات.

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 09h 01m |           
الطبوبي واغلب اطارات الاتحاد من خريجي المدرسة الستالينية التي تحدث عنها مصطفى بن حمد بمنتهى الوضوح
https://www.babnet.net/rttdetail-221021.asp
والطبوبي اليوم من ابرز اساتذتها
فاعانك الله السيدة ألفة وسدد خطاك في التصدي للفساد والمفسدين

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 22 Février 2021 à 08h 50m |           
Soon you will be out of stock such a big thief
قريبا ستكون خار المخزن متاع الفلوس (المليارات) يا فاسد ويا سارق
ابهرتنا يا الفة
Bientot tu sera en dehors de la porte espece d,un voleur

RESA67  (France)  |Lundi 22 Février 2021 à 08h 43m |           
Même si elle a ses raisons, son geste est maladroit. Elle n’aurait pas dû répondre par médias sociaux interposés mais par courrier officiel. Je pense qu’elle est en train de se tirer une balle dans les pieds. Dommage pour elle et pour sa fougue

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 08h 11m |           
??

Aziz75  (France)  |Lundi 22 Février 2021 à 07h 44m |           
قلت حق يا سيدتي الكريمة، هذا الشخص لا يستحق إدارة هذه المؤسسة العريقة التي خرجت عن وظيفتها و أصبحت عبئا ثقيلا على البلاد و العباد. لا بد من وقفة حازمة تجاه هذا السكير الحاقد على الشعب. لا بد من نشر أوساخه على أمام الرأي العام. لا بد من محاسبته و إسترجاع الأموال المنه بة ظلما من خزينة الدولة. لا يصح مثل هذا. حرية إختيار النقابة التي تدافع عن الشغالين حق مكفول، و لا يمكن القبول بفرعنة إتحاد الخراب إلى ما لا نهاية له. قف، زمان اللعب و اللهو ولى و
أنتهى.

Artiz  (United States)  |Lundi 22 Février 2021 à 07h 01m |           
Bravo olfa go ahead don t give up

Jaafar  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 07h 01m |           
ما دواء الفم الابخر كان السواك الحار..
Bravo olfa rabi maak



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