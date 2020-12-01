البحيري لعبير موسي " نحي تصويرة بورقيبة وحط صورة عرفك محمد بن زايد وبن سلمان"

باب نات -

هاجم النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري في مداخلته في البرلمان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قائلا " بانها ممثلة الامارات في البرلمان".واضاف البحيري موجها كلامه لعبير موسي " نحي تصويرة بورقيبة وحط صورة محمد بن زايد وبن سلمان" متابعا " بورقيبة كان قائد وطني ولم يكن يوما عميلا لدولة اجنبية كما تقومين انت بهذا الدور".وتابع نور الدين البحيري " في السابق كانت لي ظنون وشكوك بخصوص موالات بعض النواب للخارج واليوم تاكد لي هذا الامر متابعا " عبير موسي لا علاقة لها بتونس فهي تظل بظل الامارات "وكي تصب الشتاء غادي تلبس كبوط لهنا".وكانت رئيسة حزب "الدستوري الحر" عبير موسي قالت إن تنظيم ''الإخوان الإرهابي'' يسعى إلى إنشاء دولة موازية بالبلاد عبر تمويلات تركية مشبوهة.علما أن الامارات والمملكة السعودية تصنّف التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كمنظمة ارهابية...وحذرت موسي، خلال الجلسة البرلمانية من خطورة ما تقوم به "الجمعية التركية للصداقة في تونس" من محاولة اختراق المساجد وإدخال تمويلات للبلاد تتعارض مع سيادتنا. وقالت أن "هذه التمويلات التي تدخل بطرق غير شرعية، تتجه نحو دعم الإرهاب والتطرف والخطاب التكفيري".وأشارت إلى أن "وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم لا علم له بما يحدث من اختراقات، وعليه أن يتخذ كل الإجراءات لطرد الجمعيات الإخوانية التي أغرقت تونس في دهاليز الإرهاب".وشددت على أن "زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي هو واحد من العناصر الناشطة في اتحاد يوسف القرضاوي الذي خرب البلاد عبر فتاوى مرضية أدت إلى ذبح الجنود التونسيين وزرع الإرهاب في الجبال" حسب تعبيرها.