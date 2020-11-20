والد رحمة لحمر... ناجية متهمة أولى بقتل ابنتي وحضرت الجنازة بملابس شتوية لتغطي آثار الخدوش

تحدّث والد المرحومة رحمة لحمر ضحية جريمة القتل التي هزّت الرأي العام في فيديو تمّ نشره على إحدى صفحات الفايسبوك حول تطورات القضية.
وقال أنه أخبر قاضي التحقيق أن المتهم رقم واحد هو زميلتها ناجية الزيادي وقال أنها عندما قدمت إلى منزله يوم جنازة رحمة كانت ترتدي لباس شتوي في يوم حار جدا، وذلك لتغطي آثار الخدوش .
وأضاف والد رحمة " ناجية تقوم منذ سنوات بتمارين رياضية في قاعة الرياضة وهي من غيرت التسجيل في كاميرا المراقبة".
وقد ردت ناجية في تصريح لاذاعة " شمس اف ام " بأنها أرادت أن تقوم بعمل خيري فإذا بها تجد نفسها في موقف صعب ومتهمة بجريمة قتل بل وتتعرض للتهديد من قبل بعض الاشخاص".
واكدت ان حضورها يوم الجنازة بملابس سوداء كان من باب الاحترام لانها في حضرة " جنازة".
وقال أنه أخبر قاضي التحقيق أن المتهم رقم واحد هو زميلتها ناجية الزيادي وقال أنها عندما قدمت إلى منزله يوم جنازة رحمة كانت ترتدي لباس شتوي في يوم حار جدا، وذلك لتغطي آثار الخدوش .
وأضاف والد رحمة " ناجية تقوم منذ سنوات بتمارين رياضية في قاعة الرياضة وهي من غيرت التسجيل في كاميرا المراقبة".
وقد ردت ناجية في تصريح لاذاعة " شمس اف ام " بأنها أرادت أن تقوم بعمل خيري فإذا بها تجد نفسها في موقف صعب ومتهمة بجريمة قتل بل وتتعرض للتهديد من قبل بعض الاشخاص".
واكدت ان حضورها يوم الجنازة بملابس سوداء كان من باب الاحترام لانها في حضرة " جنازة".
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