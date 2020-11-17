في اربعينية نبيل بالشاوش حضور قدماء الافريقي ودعوة لتسمية احد المنشآت باسمه

باب نات - بحضور السلط المحلية والجهوية بباجة وثلة من اللاعبين والمسيرين القدامي اقيمت نهاية الاسبوع اربعينية الفقيد نبيل بالشاوش الهداف التاريخي للاولمبي الباجي والذي لعب لصالح الملعب التونسي والنادي الصفاقسي والمنتخب الوطني.



وقد كانت مناسبة لاستعراض خصال الفقيد والترحم علي روحه الطاهرة وكان وفد من قدماء جمعية النادي الافريقي حاضرا بقوة في هذا الموكب من خلا الناطق الرسمي للجمعية لطفي القلمامي الذي قدم تعازي أسرة الاحمر والأبيض نيابة عن الافارقة في هذا المصاب ودعا من خلال مداخلته السلطات الجهوية بباجة الي التفكير في اطلاق اسم فقيد كرة القدم التونسية علي احد المنشات الرياضية تخليدا لذكراه وذلك أسوة بما حدث مع المرحوم حمادي العقربي وهو ما من شانه ان يعطي حق كل من تميز طيلة مسيرته والعمل علي جعل ذلك من التقاليد الراسخة في كل القطاعات دون استثناء.



